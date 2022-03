Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 36. Vladimir Putin taie de maine gazele tuturor celor care nu platesc in ruble. Este un decret semnat azi de liderul de la Kremlin. Aceasta decizie este cruciala in evolutia razboiului. Dupa anuntul lui Putin, pretul gazelor aproap

- Razboi in Ucraina, ziua 36. Vladimir Putin taie de maine gazele tuturor celor care nu platesc in ruble. Este un decret semnat azi de liderul de la Kremlin. Aceasta decizie este cruciala in evolutia razboiului. Dupa anuntul lui Putin, pretul gazelor aproap

- ”Trebuie sa facem mai mult si trebuie sa facem mai mult pe plan economic”, a subliniat liderul conservator britanc la postul LBC inainte de participa la summitul exraordinar al NATO, la Bruxelles, la o luna de la invazia rusa a Ucrainei. ”Putem sa facem mai mult pentru a-l impiedica sa-si foloseasca…

- Unul dintre cei mai cunoscuti jurnalisti ucraineni, Dmitri Gordon, sustine ca invazia rusa in Ucraina nu putea fi evitata, deoarece liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, mereu a urmarit scopul de a reface URSS, insa deja fara prezenta tarilor baltice, dar in componenta careia sa intre Moldova, Belarus…

- Stakhovsky l-a invins pe Roger Federer la Wimbledon in 2013.„M-am nascut aici, bunicii mei sunt ingropați aici. Și mi-aș dori sa am o istorie pe care sa o povestesc copiilor mei. Daca aș sta acasa și Ucraina ar eșua, atunci nu ar exista Ucraina, nici macar in carțile de istorie” el a spus.„Minciunile…

- In urma cu puțin timp, președintele Vladimir Putin a avut un discurs, dupa Consiliul de securitate in care era de așteptat sa declare legea marțiala. Vladimir Putin a anunțat joi seara ca guvernul va recompensa familia fiecarui soldat mort in Ucraina cu 7 milioane de ruble (circa 58.000 de euro astazi…

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut o greseala teribila de calcul. Cand si-a lansat invazia pe scara larga in Ucrainei pe 24 februarie, liderul de la Kremlin a crezut ca este usor sa porneasca un razboi impotriva conducerii politice a tarii. Se pare ca a cazut in capcana propriei propagande ca Ucraina…