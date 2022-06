Rușii pregatesc atacarea orașului Nikolaev. Daca pe cale aeriana nu reușește sa cucereasca acest oras important strategic, fiind situat in sud, intre Crimeea si Odesa, Kremlinul trimite trupele terestre. O coloana de tancuri se indreapta spre acest oraș, ultima „fortareața” dinainte de Odesa. Tancurile se afla in mișcare de mai multe zile Tancurile de tip […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Coloana uriașa de tancuri rusești strabate regiunea Herson. Putin vrea Nikolaevul, apoi Odesa! - FOTO&VIDEO first appeared on Ziarul National .