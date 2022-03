Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 34. Rusii bombardeaza fara oprire. Cel putin 5.000 de persoane au fost ucise la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, de la inceputul invaziei ruse, a declarat luni pentru AFP o consiliera a presedintiei ucrainene.

- Razboi in Ucraina, ziua 34. Rusii bombardeaza fara oprire. Cel putin 5.000 de persoane au fost ucise la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, de la inceputul invaziei ruse, a declarat luni pentru AFP o consiliera a presedintiei ucrainene.

- Ministerul rus de externe l-a convocat pe ambasadorul SUA la Moscova pentru a-l avertiza ca exista riscul ruperii relatiilor diplomatice. Intre timp, președintele Zelenski le-a cerut europenilor, in special germanilor, sa inceteze orice tip de comerț cu Moscova.

- Cel putin 816 oameni au fost ucisi in Ucraina, iar alti peste 1.300 au fost raniti de la inceperea invaziei militare ruse, pe 24 februarie, conform celui mai recent bilant anuntat de Natiunile Unite. Bilantul anuntat vineri de Oficiul ONU pentru Drepturile Omului este de cel putin 816 morti si 1.333…

- Razboi in Ucraina, ziua 22: Rușii au bombardat teatrul din Mariupol, unde se adaposteau peste 1000 de persoane. Președintele SUA il acuza pe Putin de „crime de razboi” Razboi in Ucraina, ziua 22: Rușii au bombardat teatrul din Mariupol, unde se adaposteau peste 1000 de persoane. Președintele SUA il…

- Guvernatorul regiunii Liov spune ca cele putin 35 de persoane au fost ucise in atacul asupra bazei militare a Centrului International de Mentinere a Pacii si Securitatii din sud-vestul orasului Liov. Alte 134 de persoane au fost ranite.

- Guvernatorul regiunii Lviv spune ca noua oameni au fost ucisi in atacul asupra bazei militare a Centrului International de Mentinere a Pacii si Securitatii din sud-vestul orasului Lviv. Alte 57 de persoane au fost ranite.

- Este a doua zi de razboi in Ucraina. Capitala Kiev este bombardata masiv, cu rachete balistice. Zeci de oameni au petrecut noapte in stațiile de metrou și in gari. Sirenele au sunat in mai multe orașe ucrainene. Bilanțul este tragic: 137 de morti si 316 raniti. Rușii au ajuns la cațiva kilometri de…