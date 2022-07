Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe inregistrari video cu o fetița de 4 ani ucisa de rachetele rusești in timpul atacului barbar asupra orașului Vinița din Ucraina au aparut pe platformele de socializare. Mama ei, Iryna, și-a pierdut un picior in urma atacului care a fost descris de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski,…

- Mai multe inregistrari video cu fetița ucisa de rachetele ocupanților ruși in timpul atacului barbar asupra orașului Vinița din Ucraina au aparut pe platformele social media, prima doamna a Ucrainei transmițand un mesaj tulburator despre micuța. „Cu toții am fost ingroziți astazi de o fotografie cu…

- Rușii recunosc ca au retras garnizoana militara de pe Insula Șerpilor pentru a salva viețile luptatorilor sai, dupa ce joi ministerul rus al apararii transmitea ca retragerea a fost „un gest de bunavoința”. Deputatul Dumei de Stat din regiunea Crimeea Alexei Chernyak a declarat vineri, pentru agenția…

- Șeful Ceceniei, Ramzan Kadirov, continua sa fie extrem de activ pe rețelele de socializare și sa posteze mesaje de propaganda pro-rusa și anti-ucraineana, mai ales pe canalul sa de Telegram, care are aproape 2,5 milioane de urmaritori. In cel mai recen mesaj, Kadarov se folosește de un veteran american…

- A ceda teritorii Rusiei ar insemna "sa cedezi o libertate" si nu ar pune capat invaziei desfasurate de presedintele rus Vladimir Putin, afirma Prima Doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, conform CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un fost comandant al forțelor separatiste pro-ruse din estul Ucrainei il acuza pe ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, de „neglijența criminala” din cauza modului in care a gestionat razboiul din Ucraina, relateaza Reuters . „Il acuz direct pe Serghei Șoigu de, cel puțin, neglijența criminala”,…

- Un bebeluș de trei luni a murit sambata in blocul lovit de rachete rusești in Odesa. Mama și bunica ei au fost ucise și ele in atacul in care au murit 8 oameni și 18 au fost raniți, relateaza site-ul saptamanalului ucrainean Novoe Vremya . Printre victimele atacului rus cu racheta din 23 aprilie asupra…

- Publicația pro-Kremlin Readovka a publicat din greșeala date de la Ministerul rus al Apararii cu privire la pierderile reale ale țarii in razboiul cu Ucraina. Potrivit publicatiei propagandistilor, cifra a 13.414 ocupanti sunt morți și alți 7 mii sunt disparuți, dar cel mai probabil sunt și ei decedați.…