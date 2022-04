Eșecurile militare din Ucraina l-ar putea determina pe președintele rus Vladimir Putin sa recurga la o arma nucleara tactica sau de mica putere in aceasta țara, a declarat joi șeful CIA, William Burns. „Avand in vedere ca președintele Putin și conducerea rusa s-ar putea scufunda in disperare, avand in vedere eșecurile pe care le-au suferit […] The post RAZBOI IN UCRAINA. CIA spune cand va folosi Putin arma nucleara first appeared on Ziarul National .