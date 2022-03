Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti ai guvernelor SUA si Chinei s-au reunit luni la Roma pentru a discuta, printre altele, pe tema razboiului din Ucraina, subliniind in acest sens importanta mentinerii „deschise a liniilor de comunicare” intre cele doua puteri. Statele Unite au atenționat China ca vor exista „consecinte”…

- Razboi in Ucraina, ziua 15. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost bombardata de ruși și mai multe femei gravide au fost ranite.

- Razboi in Ucraina, ziua 15. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost bombardata de ruși și mai multe femei gravide au fost ranite.

- Razboi in Ucraina, ziua 15. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost bombardata de ruși și mai multe femei gravide au fost ranite.

- Razboi in Ucraina, ziua 15. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost bombardata de ruși și mai multe femei gravide au fost ranite. Astazi

- In situația dintre Rusia și Ucraina, este necesar de incurajat ambele parți, ca ele sa mențina dinamica negocierilor, sa depașeasca dificultațile, sa continue contactele și sa obțina rezultate. Acest lucru a cerut comunitații internaționale liderul Chinei, Xi Jinping, in timpul discuției in format video…

- China trebuie sa actioneze in conformitate cu declaratiile sale de promovare a pacii mondiale si sa se alature efortului de a opri invazia Ucrainei de catre Rusia, a declarat luni prim-ministrul australian Scott Morrison. Oficialul australian ca lumea este in pericol de a fi remodelata de un „arc al…

- Ziua a 10-a a razboiului din Ucraina. Rusia si Ucraina au fost de acord cu o incetare a focului, astazi, pentru sapte ore, timp in care civilii din Mariupol si Volnovakha vor fi evacuati cu autobuze. Un membru al delegatiei ucrainene de negocieri a fost u