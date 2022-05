Stiri pe aceeasi tema

- Aflat intr o vizita surpriza la Odesa, mare oras din sudul Ucrainei, presedintele Consiliului European Charles Michel a fost fortat sa se puna la adapost din cauza unor tiruri cu racheta, informeaza un responsabil al UE, relateaza AFP.Potrivit acestei surse, in timpul unei intalniri intre Charles Michel…

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Razboi in Ucraina, ziua 49. Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți ca discuțiile de pace cu Ucraina sunt ”in impas” și ca ”nu va opri operațiunile militare” pana cand Moscova nu va ieși invingatoare. Totodata, liderul rus a catalogat rapoartele

- Biroul procurorului general al Ucrainei a declarat luni seara ca a inregistrat peste 7.000 de semnalari despre presupuse crime de razboi comise de fortele ruse in regiunea Kiev, informeaza Agerpres, care citeaza dpa.

- Razboi in Ucraina, ziua 26. Situatia din Ucraina este din ce in ce mai tensionata. Cel putin sase oameni au murit in urma exploziilor de la un centru rezidential si de afaceri din capitala Ucrainei. In Mariupol este dezastru umanitar: oamenii nu mai au ma

- Trupele de ocupatie ruse pregatesc din nou un plan pentru debarcarea fortelor de asalt amfibie pe teritoriul Odesei si in regiunea Odesa, a declarat Serghei Bratciuk, purtatorul de cuvant al administratiei militare Odesa.

- O coloana de vehicule militare ruse a fost observata indreptandu-se spre Kiev, capitala Ucrainei, care a fost bombardata in noaptea de luni spre marti. Convoiul de vehicule s-ar intinde pe o distanta de circa 64 de kilometri. Nu doar Kievul a fost tinta rachetelor, ci si Harkov, al doilea oras ca marime…

- Rusia a declarat joi razboi Ucrainei, situația afectand și lumea sportului și a fotbalului, in special. Un fotbalist ucrainean ce evolueaza in Spania a afirmat ca este dispus sa iși intrerupa temporar cariera pentru a merge la razboi pentru Ucraina, impot