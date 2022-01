Stiri pe aceeasi tema

- Crește teama in legatura cu un nou razboi in Ucraina. In timp ce Kremlinul susține ca trupele pe care le-a mobilizat in apropierea frontierei cu tara vecina nu reprezinta o amenintare, experții in securitate spun ca un nou conflict risca sa ia foc in mai puțin de o luna.

- Inițiativa Uniunii Europene din 2009 privind crearea Parteneriatului Estic este o încercare a Uniunii Europene de a ține „legate” de bloc aceste țari. Aceasta declarație îi aparține ambasadorului rus Vladimir Chizhov, reprezentant permanent al Federației Ruse pe lânga…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a declarat miercuri, la Interviurile Digi24.ro, ca situația din apropierea graniței dintre Ucraina și Federația Rusa este una „de natura sa ne ingrijoreaze”. Acesta a spus ca „nu putem sa excludem niciun fel de evoluție a evenimentelor”, iar la reuniunile internaționale…

- Serviciile de informatii ucrainene au informatii despre o posibila tentativa de organizare a unei lovituri de stat in decembrie, a afirmat vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. "Ne confruntam cu provocari nu doar din partea Federatiei Ruse si cu o posibila escaladare, avem mari provocari…

- Serviciile de informatii ucrainene au informatii despre o posibila tentativa de organizare a unei lovituri de stat in decembrie, cu implicarea unor persoane din Rusia, a afirmat vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Reuters. Zelenski a subliniat intr-o conferinta de presa ca…

- SUA joaca in mod serios cartea antiruseasca in Ucraina, iar acum doar o minune ar putea salva regimul de la Kiev de o confruntare sinucigașa cu Rusia prin provocari planificate cu implicarea armatei ucrainene și NATO.

- Premierul Italiei, Mario Draghi, a discutat luni cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, despre criza imigrantilor de la froniera dintre Belarus si Polonia si despre tensiunile cu Ucraina, anunta Guvernul de la Roma. "Premierul Mario Draghi a avut astazi o conversatie prin telefon cu presedintele…

- Teama de izbucnire a unui razboi la porțile Uniunii Europene a crescut in ultimele saptamani, datorita conflictelor de la granița cu Polonia și trupelor ruse comasate in apropierea Ucrainei. Situația este suficient de grava pentru a fi in meniul reuniunii Consiliului Miniștrilor de Externe al Uniunii…