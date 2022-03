Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua a 18-a. Administrația militara regionala din Liov spune ca Centrul Internațional de Menținere a Pacii și Securitate (IPSC), din districtul Yavoriv, ​​a fost lovit in aceasta dimineața de forțele ruse.

- Razboi in Ucraina, ziua 15. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost bombardata de ruși și mai multe femei gravide au fost ranite.

- Armata rusa a lansat bombardamente, in aceasta noapte, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei. De cealalta parte, armata ucraineana a dat o lovitura devastatoare fortelor armate ruse

