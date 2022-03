De la declansarea acestei crize, cati ucraineni au intrat in Romania

Traficul la frontiera in data de 03 martie 2022In data de 03.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 81.323 de persoane, dintre care 28.563 cetateni ucraineni in crestere cu 10 fata de ziua precedenta .Pe… [citeste mai departe]