Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 36. Vladimir Putin taie de maine gazele tuturor celor care nu platesc in ruble. Este un decret semnat azi de liderul de la Kremlin. Aceasta decizie este cruciala in evolutia razboiului. Dupa anuntul lui Putin, pretul gazelor aproap

- Razboi in Ucraina, ziua 36. Vladimir Putin taie de maine gazele tuturor celor care nu platesc in ruble. Este un decret semnat azi de liderul de la Kremlin. Aceasta decizie este cruciala in evolutia razboiului. Dupa anuntul lui Putin, pretul gazelor aproap

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a discutat prin telefon, vineri, cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, despre conflictul militar din Ucraina, iar liderul de la Kremlin l-a anuntat ca urmeaza o noua runda de negocieri cu Kievul si au stabilit sa menti

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a discutat prin telefon, vineri, cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, despre conflictul militar din Ucraina, iar liderul de la Kremlin l-a anuntat ca urmeaza o noua runda de negocieri cu Kievul si au stabilit sa mentina contactele, anunța Mediafax. Fii…

- Fostul oligarh rus, devenit opozant al lui Putin, este de parere ca invazia Ucrainei va duce la caderea presedintelui Federației Ruse, „intr-un an sau doi”, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Acesta a precizat ca Rusia nu poate caștiga razboiul, iar decizia liderului de la Kremlin, de a incepe invazia,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a inceput, joi dimineata, o operatiune militara speciala in Ucraina. Explozii au inceput sa se auda in mai multe orase ucrainene. Operatiunea militara a Rusiei este una complexa, cu atacuri de artilerie, aeriene si de pe mare. Oamenii au inceput exodul. Cozi de masini…

- UE ar trebui sa fie de data aceasta cinstita cand vorbește despre sancțiuni impotriva Rusiei, declara fostul președinte Traian Basescu. Eurodeputatul PMP crede ca obiectivul lui Vladimir Putin este ocuparea Ucrainei pana la gurile Dunarii. Vladimir Putin a semnat documentele prin care recunoaște…

- Dezvaluirile arata ca nu toți responsabilii ruși sunt pe aceeași lungime de unda cu Vladimir Putin, dar asta nu inseamna ca militarii au de gand sa nu indeplineasca ordinele, in cazul in care acestea vor veni, scrie CNN. Mesajele interne ruse interceptate de SUA au dezvaluit ca unii oficiali sunt ingrijorați…