- Cel putin trei persoane au fost ucise si alte sase au fost ranite in urma unui bombardament rusesc nocturn care a lovit un bloc de locuinte din Zaporojie, in sudul Ucrainei, au anuntat joi, 2 martie, autoritatile locale, informeaza AFP și Agerpres. In cadrul unui comunicat, politia ucraineana a raportat…

- Atacuri rusești au fost raportate in regiunile Donețk, Herson, Harkov, Sumi, Nikolaiev, Zaporojie și Lugansk. Potrivit autoritaților locale, noua persoane au fost ucise, iar 24 au fost ranite in ultimele 24 de ore.

- Armata lui Putin și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei. Rusia a lansat vineri 71 de rachete care au țintit obiective strategice din mai multe zone ale țarii. A fost vizata regiunea Zaporojie, dar sirele au sunat și la Kiev, Odesa, Liov, Dnipro și Vinița.Orașul Melitopol, ocupat de Rusia, a fost…

- UPDATE 07:00 Cel putin trei persoane au murit in atacul asupra KramatorskCel putin trei persoane au murit si aproximativ 20 au fost ranite cand o racheta rusa a lovit un bloc de apartamente din Kramatorsk, in estul Ucrainei. „Trei persoane au fost ucise si alte douazeci au fost ranite” si „cel putin…

- O persoana si-a pierdut viata si alte cel putin trei au fost ranite dupa ce o racheta a lovit duminica un bloc de apartamente din Harkov, al doilea oras al Ucrainei, a declarat guvernatorul regional Oleg Sinegubov, informeaza luni Reuters.

Cel putin opt persoane au fost ucise si 23 ranite in bombardamente ucrainene asupra regiunii Lugansk controlate de Rusia in estul Ucrainei, a anuntat vineri agentia oficiala de presa rusa TASS, preluata de Reuters, citand o sursa neidentificata din serviciile de urgenta, scrie AGERPRES.

Forțele ucrainene au lovit un sediu din Luhansk al grupului de mercenari Wagner din Rusia, a anunțat guvernatorul provinciei din estul Ucrainei, potrivit BBC.

- Forțele ruse au tras peste 1.000 de rachete in rețeaua electrica a Ucrainei, care inca funcționeaza in ciuda unor pagube majore. Cel puțin 10 oameni au murit in bombardamentele rusești din orașul Kurakhovo, din estul Ucrainei.