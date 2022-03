Stiri pe aceeasi tema

- Rușii au bombardat școala de arta din Mariupol unde se adaposteau 400 de oameni, au anunțat autoritațile locale. Atacul a avut loc sambata. Nu exista inca un bilanț al victimelor, deși autoritațile locale spun ca intreaga cladire a fost distrusa și exista victime printre daramaturi. Femei, copii și…

- Lupte intense in interiorul orasului port Mariupol, unde trupele rusesti au reusit sa-si croiasca drum prin coloane de blindate. 300.000 de oameni sunt inca blocati acolo, prinsi sub bombardamente. Rutele de evacuare sunt blocate. Ministrul ucrainean de Interne a declarat vineri ca va dura ani de zile…

- Razboi in Ucraina, ziua 22: Rușii au bombardat teatrul din Mariupol, unde se adaposteau peste 1000 de persoane. Președintele SUA il acuza pe Putin de „crime de razboi” Razboi in Ucraina, ziua 22: Rușii au bombardat teatrul din Mariupol, unde se adaposteau peste 1000 de persoane. Președintele SUA il…

- Liudmila Denisova, responsabila cu drepturile omului pe langa parlamentul de la Kiev, a afirmat joi pe Telegram ca de la inceputul invaziei ruse in Ucraina si pana in 10 martie la ora 9.00 GMT in tara au fost ucisi 71 de copii, iar peste 100 au fost raniti, transmite AFP.Bombardamentul de miercuri asupra…

- UNICEF anunța ca, in cele doua saptamani de la invazia rusa, peste un milion de copii au parasit Ucraina, dintr-un total de 7,5 milioane de minori cați sunt in aceasta țara. Potrivit Le Figaro, care o citeaza pe Catherine Russel, directorul UNICEF, cel puțin 37 de copii au fost uciși și 50, raniți in…

- Razboi in Ucraina, ziua 15. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost bombardata de ruși și mai multe femei gravide au fost ranite.

- Cel puțin 1.200 de oameni au fost uciși in Mariupol de la inceputul conflictului, susține viceprimarul orașului din sudul Ucrainei, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Luptele dintre fortele ruse si ucrainene au continuat duminica in cea de-a patra zi a invaziei ruse a Ucrainei, capitala ucraineana Kiev si zona inconjuratoare devenind un front de lupta major in razboi.