- Cel putin 198 de ucraineni, inclusiv trei copii, au fost ucisi in urma invaziei ruse a Ucrainei, a declarat sambata seful Ministerului Sanatatii din Ucraina, citat de agentia de presa Interfax.

- Fostul presedinte ucrainean, Petro Porosenko, se afla inarmat cu un Kalasnikov si inconjurat de fortele armate pe strazile Kievului, vineri dimineata. Fostul lider al Ucrainei a declarat, pentru CNN, ca ucrainenii sunt gata sa-si apere tara. ”Toata lumea ar trebui sa inteleaga, [presedintele rus]…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 8 Forțele ruse au atacat 33 de locații civile, afirma Ministerul de Interne ucrainean, ucigand cel puțin doi copii, relateaza Sky News. Ca raspuns,…

- Insula Șerpilor din Marea Neagra, aflata la 45 km de Romania, a fost capturata de forțele ruse, a declarat Poliția de Frontiera a Ucrainei, potrivit CNN. Infrastructura de pe insula a fost distrusa in urma unui atac aerian și a unui bombardament de artilerie, dupa o tentativa eșuata de debarcare a trupelor…

- Cel putin 40 de militari si aproximativ zece civili au fost ucisi joi, in primele ore la invaziei ruse a Ucrainei, declara presei Oleksii Arestovici, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. ”Stiu ca peste 40 de militari ucraineni au fost ucisi, iar alte cateva zeci…

- Forțele ruse „intocmesc liste cu ucraineni identificați pentru a fi uciși sau trimiși in lagare” in cazul unei invazii in Ucraina, potrivit unei scrisori trimise de SUA Inaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet. Scrisoarea, nedatata, citeaza comportamentul Rusiei in anumite…

- Situația devine tot mai tensionata in regiunile separatiste din estul Ucrainei: doi militari ucraineni au fost uciși sambata in urma confruntarilor cu separatistii pro-rusi din regiunea Donbas. Inclusiv jurnaliștii s-au aflat sub tiruri. Echipele de monitorizare ale OSCE au inregistrat sute de incalcari…

