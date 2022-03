Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 36. Vladimir Putin taie de maine gazele tuturor celor care nu platesc in ruble. Este un decret semnat azi de liderul de la Kremlin. Aceasta decizie este cruciala in evolutia razboiului. Dupa anuntul lui Putin, pretul gazelor aproap

- Forețele lui Vladimir Putin ataca fara mila tot ce le iese in cale. Armata Ucraineana a reușit sa recucereasca anumite zone ale țarii. Joe Biden susține ca președintele Rusiei trebuie dat jos de la putere. Peste 136 de copii au fost uciși de ruși in aceste atacuri sangeroase. Cele mai noi informații…

- Razboiul din Ucraina a ucis 136 de copii, in cele 31 de zile de la inceputul invaziei rusești, a anunțat sambata biroul procurorului general al Ucrainei intr-un mesaj pe aplicația Telegram. Din acest total, 64 de copii au fost uciși in regiunea Kiev, a precizat biroul, citat de Hotnew s. Alți 50 de…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi NATO sa furnizeze tarii sale „un ajutor militar fara restrictii”, pentru ca ea sa poata face fata armatei ruse, pe care Kievul o infrunta pentru moment „in conditii inegale”, relateaza AFP, potrivit Agerpres, citata de stiri.tvr.ro. „Pentru a ne…

- Razboi in Ucraina, ziua a 21-a. Regiunile de la periferia Kievului au fost puternic atacate noaptea trecuta. Cu toate astea, pierderile armatei ruse sunt in continua creștere, iar armata ucraineana a lansat o contraofensiva.

- Invazia ordonata de Vladimir Putin in Ucraina a generat nu doar numeroase victime in randul militarilor si civililor, ci si un val fara precedent de pagube materiale. Consecintele economice si la nivelul infrastructurii din tara vecina se vor agrava pe masura ce atacul trupelor rusesti se intensifica.…

- Ucraina se afla deja in a șaptea zi de conflict, dupa decizia lui Vladimir Putin de a trimite trupele rusești. Bombardamentele au continuat in cele mai importante orașe ucrainene, iar ultimele informații spun ca deja trupele rusești ar fi ocupat portul din Odessa. Bilanțul victimelor, fie armate, fie…