- Cel puțin 10 ucraineni au fost uciși, miercuri dimineața, dupa ce rușii au deschis focul asupra oamenilor care stateau la coada pentru a cumpara paine. ”La Cernihiv, intr-unul dintre microdistrictele rezidențiale, in jurul orei 10.00, rușii au tras in oamenii care stateau la coada la paine. Cel puțin…

- Liudmila Denisova, responsabila cu drepturile omului pe langa parlamentul de la Kiev, a afirmat joi pe Telegram ca de la inceputul invaziei ruse in Ucraina si pana in 10 martie la ora 9.00 GMT in tara au fost ucisi 71 de copii, iar peste 100 au fost raniti, transmite AFP. Fii la curent cu…

- Alte 861 de persoane au fost ranite in conflict, ridicand numarul total al victimelor civile calculat de ONU la 1.335.Cifra adevarata va fi probabil „considerabil mai mare”, in opinia ONU, in special in teritoriile controlate de guvern, unde multe rapoarte sunt inca in așteptarea verificarii.„Acest…

- Cadavrele a 13 civili au fost scoase din moloz dupa un atac aerian lansat luni asupra unei fabrici de paine in orasul ucrainean Makariv din regiunea Kiev, au anuntat serviciile locale de urgenta intr-un comunicat difuzat online, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- "Putin a crezut ca poate intra in Ucraina și ca lumea se va rasturna. Dar i-a intalnit pe ucraineni. Le spun acum oligarhilor: Gata! Vorbesc serios!""Le vom confisca iahturile, apartamentele lor de lux, avioanele private.” Jake Tapper de la CNN , care a participat la pranzul de o ora, a declarat ca…

- Cel putin 198 de ucraineni, inclusiv trei copii, au fost ucisi in urma invaziei ruse a Ucrainei, a declarat sambata seful Ministerului Sanatatii din Ucraina, citat de agentia de presa Interfax.