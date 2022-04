Un deputat federal din republica Cecenia a declarat ca trupele rusești au reușit sa „distruga” orașul portuar ucrainean asediat Mariupol, la ordinul președintelui Vladimir Putin, potrivit unei postari a liderului cecen Ramzan Kadirov, joi seara. Adam Delimkhanov a facut aceasta declarație, imbracat in uniforma de lupta alaturi de zeci de soldați ceceni, in fața ramașițelor […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Cecenii: Mariupol, „distrus” cu succes la ordinul lui Putin first appeared on Ziarul National .