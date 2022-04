Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe explozii au avut loc la bordul crucișatorului de rachete Moskva, cea mai importanta nava a Rusiei din Marea Neagra. Ucrainenii susțin ca nava a fost lovita de doua rachete, rușii spun ca, din cauza unui incendiu la bord, mai multa muniție a explodat. Americanii au anunțat un nou ajutor militar…

- Razboi in Ucraina, ziua 50. Armata rusa a avertizat, miercuri seara, ca ar putea ataca centre de comanda din Ucraina, inclusiv din zona capitalei Kiev, ca reactie la "tentative de a comite acte de sabotaj" pe teritoriul Rusiei. Intre timp, Statele Unite a

- UPDATE 3 Ministerul de Externe al Rusiei a acuzat marți Statele Unite ca au condus o operațiune cibernetica masiva care vizeaza zilnic instituțiile statului rus și a declarat ca ii va gasi pe cei responsabili de „agresiunea cibernetica”. „Nu ar trebui sa existe nicio indoiala ca agresiunea cibernetica…

- Razboi in Ucraina, ziua 27. Rusia intensifica atacurile asupra Kievului dar și a marilor orașe. Mariupol și Odesa sunt bombardate fara incetare. La Kiev se impune o noua restricție de circulație, iar armata ucraineana se așteapta la un nou asediu din part

- Razboi in Ucraina, ziua 14. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Potrivit Pentagonului, Rusia are are in Ucraina peste 90% din intreaga forta militara. Rezistenta Ucrainei ii

- "Avioanele zboara. Deasupra oamenilor pasnici. Deasupra oraselor pasnice. Se pregatesc sa bombardeze Odesa. Odesa! Intotdeauna au avut parte doar de caldura la Odesa. Doar de sinceritate. Si acum? Bombe la Odesa? Artilerie impotriva orasului? Rachete impotriva Odesei? Va fi crima de razboi. Va fi o…

- Parlamentul Rusiei a adoptat vineri, 4 martie, o lege care impune o pedeapsa de 15 ani de inchisoare pentru difuzarea intenționata de „informații false” despre forțele armate ale Rusiei in legatura cu conflictul din Ucraina. Denunțand un razboi informațional, autoritațile ruse susțin ca „știrile false”…