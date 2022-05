Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 83. Comandamentul militar ucrainean a anunțat in noaptea de luni spre marți ca misiunea de lupta din Azovstal, aparata de „eroii vremurilor noastre" in portul strategic Mariupol, s-a incheiat fiind salvați peste 260 de luptatori

- Razboi in Ucraina, ziua 83. Comandamentul militar ucrainean a anunțat in noaptea de luni spre marți ca misiunea de lupta din Azovstal, aparata de „eroii vremurilor noastre" in portul strategic Mariupol, s-a incheiat fiind salvați peste 260 de luptatori

- Dupa negocierile dintre soldații ucraineni aflați in combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol cu forțele Republicii Populare Donețk este planificata evacuarea raniților de pe teritoriul uriașei uzine. Potrivit fondatorului batalionului Vostok al Republicii Populare Donețk (RPD), Alexandr Hodakovsky,…

- Razboi in Ucraina, ziua 78. Ucraina a oferit Rusiei eliberarea unor prizonieri de razboi ruși in schimbul evacuarii soldaților ucraineni raniți din oțelaria Azovstal din Mariupol, asediata, a declarat miercuri vicepremierul ucrainean Iryna Vereshchuk, con

- Ucraina a oferit Rusiei eliberarea unor prizonieri de razboi ruși in schimbul evacuarii soldaților ucraineni raniți din oțelaria Azovstal din Mariupol, asediata, a declarat miercuri vicepremierul ucrainean Iryna Vereshchuk, conform CNN. Intr-o postare pe Facebook, Vereshchuk a declarat ca nu exista…

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Este a 68-a zi de razboi in Ucraina. Aproximativ 100 de civili au fost evacuați duminica dincombinatul metalurgic Azovstal din Mariupol. Dupa evacuare, asupra combinatului siderurgic rușii au deschis din nou focul duminica seara.

- Razboi in Ucraina, ziua a 63-a. Forțele rusești continua sa atace combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, unde sunt ascunși luptatori și cațiva civili, spune un consilier al primarului orașului.