Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 16. Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Kremlinul nu exclude o intalnire intre președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Vladimir Zelenski, dar ar trebuie sa fie pregatita pentru

- Direcția principala de informații a Ministerului Apararii al Ucrainei a anunțat pe pagina oficiala de Facebook ca Vladimir Putin a ordonat pregatirea unui atac terorist la centrala nucleara de la Cernobil.

- Razboi in Ucraina, ziua 16. Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Kremlinul nu exclude o intalnire intre președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Vladimir Zelenski, dar ar trebuie sa fie pregatita pentru

- Parchetul General german a lansat o ancheta cu privire la eventuale crime de razboi comise de catre forte ruse dupa invazia Ucrainei, decisa de catre Vladimir Putin la 24 februarie, anunta marti o sursa judiciara, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Razboi in Ucraina, ziua 12. O noua runda de negocieri este programata pentru astazi intre delegatiile din Ucraina si Rusia, insa serviciile de informatii au anuntat ca rusii pregatesc un atac final asupra capitalei Kiev.

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Vladimir Putin a amenintat vecinii Ucrainei, in special Romania, sa nu permita stationarea avioanelor militare ucrainene. Intre timp, bombardamentele lansate de rusi continua in orasele din Ucraina.

- Este ziua a noua a razboiului din Ucraina si deja e clar ca nu se va termina curand. In ciuda restrictiilor impuse Rusiei de majoritatea tarilor democratice, Vladimir Putin nu da inapoi. 90% din armata sa e plasata la granita Ucrainei, potrivit Pentagonul

- Fostul șef operativ al spionajului romanesc, generalul (r) Silviu Predoiu, a declarat miercuri, la Antena 3, ca amenințarea cu invazia Ucrainei s-a transformat intr-un „show”. Pe o scara de la 1 la 10, Predoiu a spus ca șansele unui razboi in Ucraina sunt la nivelul 3-4 și mai degraba un razboi clasic…