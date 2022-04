Ucraina face din epava crucișatorului rus Moskva un sit național protejat al patrimoniului cultural subacvatic. Moskva, considerata nava amiral a florei ruse din Marea Neagra, a fost scufundata saptamana trecuta de rachete ucrainene, un afront major adus Moscovei. „Suntem conștienți ca nu vom fi iertați” Epava vasului a fost clasificata oficial drept patrimoniu cultural subacvatic […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Ce a decis Zelenski cu epava crucișatorului Moskva first appeared on Ziarul National .