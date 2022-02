Stiri pe aceeasi tema

- La cel mai mare punct de trecere a frontierei al Romaniei cu Republica Moldova, Vama Albița, in ultimele ore au intrat in țara aproape 900 de ucraineni, in condițiile in care, pana acum, intr-o zi obișnuita intrau cel mult 20 de cetațeni din Ucraina. Niciun ucrainean ajuns in Vama Albița, dupa declanșarea…

- Ca urmare a intensificarii tensiunilor politice și agresiunilor militare din Ucraina, Arhiepiscopia Sucevei și Radauților iese in intampinarea cetațenilor ucraineni care trec prin punctul vamal Siret, cu alimente neperisabile, articole de menaj și de igiena personala, apa, oferind și spații de cazare…

- Multi ucraineni au luat calea granitelor catre tarile vecine Foto arhiva Realizator: Nicoleta Turcu - Multi ucraineni au luat deja calea granitelor catre tarile vecine. Sunt cozi mari la iesirea din orase si deja combustibil nu se mai prea gaseste în benzinarii. Sunt cozi mari si la magazinele…

- Celula de criza interinstitutionala pentru sprijinirea si acordarea de asistenta consulara cetatenilor romani aflati pe teritoriul ucrainean a fost convocata joi, arata un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE). MAE precizeaza ca, pana in prezent, 30 de cetateni romani au contactat ministerul…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a condamnat atacul Rusiei in Ucraina și spune ca Romania este pregatita sa ofere asistența umanitara și sa gestioneze aceasta criza impreuna cu aliații noștri din NATO și Uniunea Europeana.

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, asigura populația ca nu are de ce sa-și faca griji din cauza situației din Ucraina, deoarece ”nu inseamna ca va fi un razboi pe teritoriul nostru.” Aflat la Palatul Parlamentului, Dincu le-a spus jurnaliștilor ca Romania este pregatita sa primeasca peste 500.000 de…

- sursa foto: Facebook/ Ministerul rus al Apararii Rusia cere SUA sa iși retraga trupele și obiectivele militare din fostele state comuniste (Romania fiind una dintre acestea) și amenința cu un raspuns militar daca SUA nu vor accepta garanțiile cerute de Moscova, se arata in raspunsul trimis joi de Kremlin…

- Tensiunile și ingrijorarile generate de o posibila invazie a Rusiei in Ucraina au crescut și interesul romanilor fața de ce ar presupune și care ar fi consecințele unui posibil conflict militar la doi pași de Romania. Implicit, romanii și-au adus aminte de armata și cine ar putea sa ne apere. In spațiul…