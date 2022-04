Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a trimis o nota diplomatica oficiala Statelor Unite in care avertizeaza ca livrarile SUA și NATO de sisteme de arme „dintre cele mai sensibile” catre Ucraina „alimenteaza” conflictul din aceasta țara și ar putea avea „consecințe imprevizibile”. Nota diplomatica a fost trimisa in contextul in care…

- Rusia primește muniții arme și echipamente militare provenite din Irak pentru efortul sau de razboi in Ucraina, cu ajutorul rețelelor iraniene de contrabanda cu arme, potrivit membrilor milițiilor irakiene susținute de Iran și ai serviciilor regionale de informații care cunosc acest proces. Lansatoare…

- Casa Alba a constituit o echipa de specialisti din domeniul securitatii - „Tiger Team" - care lucreaza la scenariile de raspuns ale Statelor Unite si ale aliatilor, in cazul in care Rusia ar folosi arme chimice sau biologice in Ucraina, conform New York Times. Aceste scenarii ar urma sa fie prezentate…

- Rusia cere Statelor Unite sa-și elimine intregul stoc de arme chimice, a declarat Ambasada Rusiei la Washington, intr-o postare pe Twitter. Spectrul armelor chimice și biologice a revenit dupa invazia rusa in Ucraina. „In 2017, Rusia și-a eliminat stocul de arme chimice. Acest fapt a fost documentat…

- In contextul razboiului izbucnit de Rusia in Ucraina, Joe Biden, președintele Statelor Unite ale Americii, va veni in Europa in aceasta saptamana. Acesta va calatori in mai multe țari și va sta de vorba cu mai mulți conducatori importanți.

- Conflictul armat din Ucraina a intrat in a șasea zi. Noaptea trecuta, peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși dupa ce artileria rusa a lovit o baza militara din Ohtirka, din regiunea Sumi. Au murit și civili ieri, in Harkov, unde mai multe rachete au lovit zone rezidențiale, caz in care președintele…

- Zeci de personalitați din Rusia au semnat un apel prin care ii cer președintelui Vladimir Putin sa opreasca razboiul din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Principala autoritate de reglementare in domeniul bancar din Europa a indemnat bancile sa se pregateasca pentru posibilele consecinte ale cresterii tensiunilor dintre Occident si Rusia, pe tema Ucrainei, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. „Acolo unde sunt tensiuni exista si posibilitatea introducerii…