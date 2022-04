Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a declarat vineri ca „operatiunea speciala“ a Rusiei in Ucraina s-ar putea incheia in „viitorul previzibil“, dat fiind ca obiectivele sale sunt in curs de a fi atinse si ca munca este dusa la indeplinire atat de catre armata, cat si de catre negociatorii de pace rusi, transmite Reuters. Purtatorul…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat joi seara, intr-un interviu pentru postul de televiziune britanic Sky News, ca nu vede "nicio posibilitate" ca presedintele rus Vladimir Putin sa fie judecat de catre un tribunal international pentru presupuse crime de razboi, informeaza…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvint al Kremlinului, a declarat, intr-un interviu pentru Sky News, ca Rusia sufera „pierderi semnificative” in operațiunea speciala din Ucraina. „Am suferit pierderi semnificative, aceasta este o tragedie uriașa pentru noi”, a declarat Peskov pentru Sky News. In același…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca „Rusia trebuie sa inteleaga ca nu poate castiga niciodata un razboi nuclear”, iar Alianța iși va apara aliații in fața oricarei amenințari. NATO are planurile facute in cazul unui atac nuclear din partea Rusiei, a mai…

- Moscova nu a cerut Beijingului asistența in desfașurarea operațiunii speciale de demilitarizare a Ucrainei. Despre acest lucru a declarat purtatorul de cuvint al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza TASS. El a negat, de asemenea, posibilitatea de a solicita ajutor altor țari. Potrivit lui Peskov, Rusia…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a mai spus jurnalistilor ca Moscova are ca obiectiv sa impuna un "statut neutru" Ucrainei, demilitarizarea acesteia si eliminarea "nazistilor" care in opinia sa se afla in aceasta tara.El a mai afirmat ca nimeni nu vorbeste de ocuparea Ucrainei…