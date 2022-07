Separatiștii pro-ruși si ucrainenii duc lupte grele in zona Lugansk, mai exact in orasul Lysychansk, in estul Ucrainei. Vitaly Kiselev, unul dintre liderii republicii separatiste, a spus ca oamenii sai au ajuns pana in centrul urbei. Anterior, liderul cecen, Ramzan Kadirov, a scris pe Telegram ca unitați ale forțelor pro-ruse au ajuns in centrul orașului. […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Cade de tot zona Lugansk in mainile rusilor? Kadirov i-a ofuscat pe ucraineni first appeared on Ziarul National .