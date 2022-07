Stiri pe aceeasi tema

- Britanicul Paul Urey, capturat in aprilie in Ucraina de catre fortele ruse si proruse in timpul unei misiuni umanitare, potrivit rudelor sale, a decedat in detentie la 10 iulie, au anuntat vineri autoritatile separatiste, citate de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Informații infioratoare vin din Ucraina. Mai mulți oameni și-au pierdut viața in urma unui atac ce a avut loc in orașul Vinita. Sunt și persoane ranite. Opt oameni au fost uciși, joi, de un atac rusesc cu rachete in orașul Vinita, din centrul Ucrainei, a anunțat biroul președintelui ucrainean Volodimir…

- Razboi in Ucraina, ziua 88. Orașul Severodonețk din estul Ucrainei a fost atacat din mai multe direcții in timpul nopții de sambata spre duminica, dar forțele ruse au fost respinse, a transmis duminica biroul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Pa

- Uniunea Europeana a finalizat un plan pentru a facilita exporturile, pe rutele terestre, pentru stocurile de produse alimentare ale Ucrainei, in conditiile in care invazia ruseasca a blocat accesul la porturile ucrainene la Marea Neagra, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Razboi in Ucraina, ziua 52. Ca raspuns pentru scufundarea navei Moskva in Marea Neagra, armata rusa a continuat astazi o serie de atacuri cu rachete asupra unor tinte din zona capitalei Kiev. Tot astazi, procurorul general al Ucrainei a confirmat ca 200 d

- UPDATE 4 Cel putin zece persoane au fost ucise si alte 35 au fost ranite in bombardamente rusesti asupra unei zone rezidentiale din Harkov, un oras important din nord-estul Ucrainei, au anuntat vineri autoritatile regionale, noteaza AFP. Intr-un bilant anterior, guvernatorul regional, Oleg Sinegubov,…

- Bombardamente puternice ale armatei ruse au fost, in cea de-a cincizeci și doua zi de razboi in Ucraina, in jurul Kievului, la Lviv și in regiunea de centru și vest a Ucrainei. In jur de 3.000 de soldați ucraineni au murit și alți 10.000 au fost raniți de la debutul invaziei, potrivit președintelui…