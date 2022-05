Premierul britanic Boris Johnson se va adresa marti parlamentului ucrainean prin videoconferinta, la trei saptamani dupa ce a calatorit la Kiev pentru a se intalni cu președintele ucrainean Volodimir Zelensky. Oficialul britanic devine primul lider mondial care a facut acest lucru de la izbucnirea razboiului din februarie. „Este momentul vostru de glorie”, urmeaza sa le spuna […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Boris Johnson se adreseaza parlamentului ucrainean / Marea Britanie continua sa livreze arme Kievului first appeared on Ziarul National .