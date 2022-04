Stiri pe aceeasi tema

- Rușii au transformat orașul Cernihiv intr-o ruina. Saptamani la rand au stat la porțile lui și au aruncat bombe, bombe care au lasat gropi adanci in toate cartierele. Nu au avut mila nici de copii și nici de batrani.

- Razboi in Ucraina, ziua 37. Rusii bombardeaza masiv in suburbiile Kievului dar si in Nikolaev. In Mariupol trag inclusiv in blocurile deja distruse de rachete. Orasul-port Mariupol si "coridorul" intre doua orase din est, Izium si Volnovaha, devin frontur

- Saptamani intregi, in timp ce masa zeci de mii de trupe la frontierele cu Ucraina, Rusia a insistat ca nu are nicio intenție sa invadeze statul vecin. Apoi, in zorii zilei de 24 februarie, Putin a dat ordinul de atac. Asigurarile oferite de Moscova inaint

- Razboi in Ucraina, ziua 24. Bombardamentele continua. In Kiev cad bombe. In Liov, la granita cu NATO, cad bombe. In Mariupol se duc operatiuni grele de salvare, sub alta ploaie de bombe. Biroul ONU pentru drepturile a anunțat ca cel puțin 816 civili au fo

- Forțele ruse intensifica atacurile cu rachete cu raza lunga de acțiune asupra Mariupol, Kiev, Harkov, Cernihiv și alte orașe din Ucraina, a declarat astazi la Pentagon un inalt oficial al Departamentului Apararii.

- Ministerul Apararii din Ucraina susține ca prizonierii de razboi ucraineni sunt abordați pentru a lupta pentru forțele ruse, din cauza nevoii urgente de a reface unitațile epuizate din regiunea de sud-est a Rostov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- VIDEO| RAZBOI in Ucraina: Rușii au reușit sa patrunda in Kiev. Tancurile invadatorilor se indreapta spre centrul capitalei ucrainiene VIDEO| RAZBOI in Ucraina: Rușii au reușit sa patrunda in Kiev. Tancurile invadatorilor se indreapta spre centrul capitalei ucrainiene Forțele rusești au reușit sa patrunda…

- Rusia ar putea incerca sa ocupe orașul industrial Harkiv daca va intreprinde acțiuni militare in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pentru Washington Post, ca aceasta ”nu va fi doar o ocupație, va fi inceputul unui razboi la scara larga”, relateaza Reuters. Rusia are zeci…