- Razboi in Ucraina, ziua 38. Armata rusa a lansat vineri, 1 aprilie, trei rachete Iskander asupra unei zone rezidențiale din regiunea Odesa. Un prim raport UNESCO, anunta daune pentru cel puțin 53 de situri istorice, cladiri religioase și muzee ucrainene,

- Razboi in Ucraina, ziua 37. Presedintele Turciei anunta ca Vladimir Putin si Volodimir Zelenski s-ar putea intalni la Istanbul, in timp ce Rusia a inceput sa "concentreze" sisteme de rachete in Belarus.

- Razboi in Ucraina, ziua 37. Rusii bombardeaza masiv in suburbiile Kievului, dar si in Nikolaev. In Mariupol trag inclusiv in blocurile deja distruse de rachete. Intre timp, o noua runda de negocieri urmeaza sa aiba loc astazi, prin videoconferinta.

- Avioanele rusesti au bombardat in cursul noptii orase din estul si centrul Ucrainei, au declarat oficiali ucraineni. Bombardamentele au lovit suburbiile capitalei Kiev. O a treia runda de discutii privind conflictul dintre Ucraina si Rusia s-a incheiat cu "mici evolutii pozitive" legate de potentialele…

- Armata rusa a lansat bombardamente, in aceasta noapte, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei. De cealalta parte, armata ucraineana a dat o lovitura devastatoare fortelor armate ruse

- Bombardamentele armatei ruse asupra Ucrainei au continuat peste noapte. Orașe mari precum Kiev, Harkov, Mariupol, Odesa și altele au fost atacate cu rachete. De asemenea, s-au dus lupte crancene pentru controlul capitalei Kiev, rușii dorindu-și schimbarea administrației. Zelenski a refuzat sa fie evacuat…