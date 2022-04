Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 34. Rusii bombardeaza fara oprire. Cel putin 5.000 de persoane au fost ucise la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, de la inceputul invaziei ruse, a declarat luni pentru AFP o consiliera a presedintiei ucrainene.

- VIDEO| RAZBOI in Ucraina, ziua 20: Explozii puternice in Kiev. Majoritatea orașelor continua sa reziste asediului armatei ruse VIDEO| RAZBOI in Ucraina, ziua 20: Explozii puternice in Kiev. Majoritatea orașelor continua sa reziste asediului armatei ruse Marți, 15 februarie, invazia ruseasca a Ucrainei…

- Guvernatorul regiunii Liov spune ca cele putin 35 de persoane au fost ucise in atacul asupra bazei militare a Centrului International de Mentinere a Pacii si Securitatii din sud-vestul orasului Liov. Alte 134 de persoane au fost ranite.

- Ziua a 8-a de la inceputul invaziei rușilor in Ucraina. Armata rusa a continuat atacurile asupra capitalei Kiev. Rusia controleaza orașul Herson Armata ruseasca a intrat in Herson, oraș aflat in sudul Ucrainei, aproape de granița cu Rusia și la 550 de kilometri de Kiev. „Nu exista nicio armata ucraineana…

- Militarii ruși au bombardat pentru a șasea noapte consecutiv mai multe orașe din Ucraina, omorand cu sange rece zeci de civili și militari, in timp ce alte cateva sute de persoane au fost ranite, printre care și copii. Cele mai puternice explozii au fost auzite in Harkov, acolo unde rușii ar fi lovit…

- Cel putin 198 de ucraineni – inclusiv trei copii – au fost ucisi de la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia, a anunțat sambata ministrul ucrainean al Sanatatii Viktor Liasko, citat de agentia ucraineana de presa Interfax, relateaza AFP. Alte 1.115 persoane au fost ranite, inclusiv 33 de copii.…

- Kiev, capitala Ucrainei a fost atacata in zorii zilei de vineri cu tiruri de racheta. Oamenii din Kiev se aduna in stațiile de metrou, pentru a se adaposti. Armata a publicat un scurt video filmat de amatori care arata un bloc de apartamente in flacari. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat…

- Inundatiile care au lovit Quito la inceputul saptamanii trecute au facut cel putin 28 de morti si 52 de raniti, potrivit ultimului bilant anuntat duminica de primarul capitalei Ecuadorului, Santiago Guarderas, noteaza AFP preluat de agerpres. Echipele de salvare cauta in continuare o femeie de 38…