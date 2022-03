Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 26. Situatia din Ucraina este din ce in ce mai tensionata. Cel putin sase oameni au murit in urma exploziilor de la un centru rezidential si de afaceri din capitala Ucrainei. In Mariupol este dezastru umanitar: oamenii nu mai au ma

- Intr-un centru de antrenament din orașul Odessa, tinerii profesioniști urbani care ar putea alege in mod normal unde sa se intalneasca cu prietenii la o cafea invața despre arme și aplicarea primului ajutor. „Aș dori sa știu cum sa-mi protejez prietena, orașul meu. Așa ca știu ca m-aș simți mult mai…

- VIDEO| RAZBOI in Ucraina, ziua 20: Explozii puternice in Kiev. Majoritatea orașelor continua sa reziste asediului armatei ruse VIDEO| RAZBOI in Ucraina, ziua 20: Explozii puternice in Kiev. Majoritatea orașelor continua sa reziste asediului armatei ruse Marți, 15 februarie, invazia ruseasca a Ucrainei…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a cerut sanctiuni si mai dure pentru Rusia, in urma atacarii Ucrainei de catre fortele ruse. Liderul social-democrat sustine ca doar un raspuns „ferm” ii va face pe rusi sa reevalueze concesintele unui razboi in Ucraina.

- Federația Rusa ataca Ucraina pe mai multe fronturi, dupa prima zi a invaziei bilanțul fiind unul tragic cu morți și raniți. Se duc lupte grele pe mai multe fronturi, dupa ce Putin și-a trimis armata sa atace din trei direcții. Au fost atacate cu rachete mai multe orașe importante printre care Kiev,…

- In cursul acestei dimineți, Rusia a atacat Ucraina din toate parțile, cele mai afectate orașe fiind Kiev, Odesa, Harkov și estul Ucrainei. Inainte de a incepe razboiul, Vladimir Putin a transmis un discurs surpriza in care a anunțat ca un atac asupra Ucrainei va fi iminent. CTP, avertisment dur pentru…

- Centrele militare ucrainene de comanda din orasele Kiev si Harkov au fost atacate cu rachete, a relatat site-ul de stiri Ukrainska Pravda, care a citat joi o oficialitate din cadrul Ministerului de Interne ucrainean, potrivit Reuters. Martori din Harkov, citati de Reuters, au auzit o serie de explozii…

- Situația din estul Ucrainei este critica! Vladimir Putin a ordonat luni seara trupelor ruse sa intre in teritoriile separatiste din Ucraina pentru o misiune de menținere a pacii in Donețk și Lugansk. Ordinul a fost dat la scurt timp dupa ce Kremlinul a recunoscut independența celor doua regiuni separatiste…