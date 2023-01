In ciuda armistițiului cerut de Vladimir Putin care, potrivit Moscovei, a intrat in vigoare vineri, au fost raportate tiruri lansate de ambii beligeranți in Bahmut și Kramatorsk. Vineri au fost raportate lovituri de artilerie in orașele ucrainene Bahmut și Kramatorsk, in pofida inceperii teoretice a armistițiului declarat unilateral de Vladimir Putin pentru Craciunul orthodox de […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Bombardamente pe ambele parți ale frontului, in ciuda armistițiului cerut de Putin first appeared on Ziarul National .