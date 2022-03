Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua a 17-a. Orașele Kiev și Nicolaev au fost intens bombardate de forțele rusești in timpul nopții și in aceasta dimineața. Sirenele de raid aerian au sunat in orașele din Ucraina inainte de zorii zilei.

- Razboi in Ucraina, ziua a 17-a. Sirenele antiaeriene au rasunat la Kiev si Jitomir in dimineata celei de-a 17-a zi a invaziei ruse din Ucraina. Potrivit corespondentului Fox News, la Kiev s-au auzit cele mai puternice bombardamente de la inceputul invazi

- Razboi in Ucraina, ziua 15. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost bombardata de ruși și mai multe femei gravide au fost ranite.

- Razboi in Ucraina, ziua 14. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Potrivit Pentagonului, Rusia are in Ucraina peste 90% din intreaga forta militara. Rezistenta Ucrainei ii da d

- Razboi in Ucraina, ziua 14. Rusii au continuat atacurile asupra localitatilor ucrainene, in ciuda discutiilor despre un armistitiu temporar pentru evacuarile civilor. In timp ce in unele zone oamenii reuseau sa urce in autocarele care sa-i duca departe de

- Armata rusa a lansat bombardamente, in aceasta noapte, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala.

- In a sasea zi de razboi in Ucraina, bombardamentele au continuat in marile orase, inclusiv in Capitala Kiev, la marginea careia a ajuns si "convoiul mortii". Acesta este format din tancuri, blindate, arme de artilerie sau cisterne cu combustibil si se int