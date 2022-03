Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua a 17-a. Sirenele antiaeriene au rasunat la Kiev si Jitomir in dimineata celei de-a 17-a zi a invaziei ruse din Ucraina. Potrivit corespondentului Fox News, la Kiev s-au auzit cele mai puternice bombardamente de la inceputul invazi

- Sirenele antiaeriene rasuna in Ucraina in a 17-a zi a invaziei ruse. Trupele rusești au venit și mai aproape de Kiev, tragand cu artileria spre zonele rezidențiale, unii localnici spunand ca sunt cele mai dure bombardamente de pana acum. Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a atacat dur intr-o…

- Razboi in Ucraina, ziua 15. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost bombardata de ruși și mai multe femei gravide au fost ranite.

- Razboi in Ucraina, ziua 13. Dupa a treia runda de negocieri de luni intre Rusia și Ucraina, nu au existat progrese semnificative. Astazi, președintele ucrainean Volodimir Zelenski va ține o alocuție ”istorica” in Camera Comunelor din Marea Britanie, la or

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Negocierile dintre Ucraina si Rusia, programate pentru acest weekend, au fost amanate, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenintat intreaga lume, in cea mai recenta aparitie televizata.

- Armata rusa a lansat bombardamente, in aceasta noapte, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala.

- In a sasea zi de razboi in Ucraina, bombardamentele au continuat in marile orase, inclusiv in Capitala Kiev, la marginea careia a ajuns si "convoiul mortii". Acesta este format din tancuri, blindate, arme de artilerie sau cisterne cu combustibil si se int

