- Obuze rusești au lovit sambata rafinaria de petrol Lisiceansk din estul țarii, a scris pe Telegram guvernatorul regiunii Lugansk, Serhiy Haidai. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Razboi in Ucraina, ziua 74. Rușii au bombardat o școala din Lugansk unde se adaposteau aproape 100 de oameni și au ucis 60 dintre aceștia. NATO a avertizat, din nou, ca razboiul Rusiei in Ucraina ar putea fi unul de lunga durata iar Secretarul General al

- Este a 74-a zi de razboi in Ucraina. Luptele grele continua in estul țarii, unde rușii vor sa impinga frontul de lupta al ucrainenilor catre vest. Șase rachete de croaziera rusești au lovit sambata orașul-port de la Marea Neagra - Odesa. De asemenea, bombardamentele continua in regiunea Lugansk, unde…

- Oficiali municipali din Mariupol, Ucraina, au anunțat ca trupele ruse au inceput sa dezgroape morții din curțile locuințelor. De asemenea, ocupanții nu le mai permit rezidenților sa-și ingroape apropiații sau cunoscuții uciși in timpul asediului.BBC a relatat ca, in urma asediului prelungit, locuitorii…

- Razboi in Ucraina, ziua 37. Rusii bombardeaza masiv in suburbiile Kievului dar si in Nikolaev. In Mariupol trag inclusiv in blocurile deja distruse de rachete. Orasul-port Mariupol si "coridorul" intre doua orase din est, Izium si Volnovaha, devin frontur

- Rușii iși extind spre vest atacul in Ucraina. Trupele rusești au bombardat luni, 21 martie, o unitate militara din Rivne cu rachete de croaziera. Rachetele de croaziera de inalta precizie lansate prin aer au lovit un centru de antrenament pentru mercenari straini și formațiuni naționaliste ucrainene,…

- Razboi in Ucraina, ziua a 17-a. Sirenele antiaeriene au rasunat la Kiev si Jitomir in dimineata celei de-a 17-a zi a invaziei ruse din Ucraina. Potrivit corespondentului Fox News, la Kiev s-au auzit cele mai puternice bombardamente de la inceputul invazi

- Convoiul militar rusesc aflat la nord-vest de Kiev, care masoara aproximativ 64 de kilometri, a fost "dispersat si redesfasurat", conform imaginilor din satelit, relateaza CNN, prezentind imagini furnizate de Maxar Technologies.