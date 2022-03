Război în Ucraina. Bombardament la 15 kilometri de granița cu România Sunt informații noi, cu totul ingrijoratoare, in privința situației din Ucraina. In cea de-a șasea zi de la izbucnirea razboiului s-au aflat vești despre un atac cu rachete rusești in regiunea Odesa, din sud-vestul Ucrainei. Armata rusa a lansat, in dimineața acestei prime zile din luna martie, un atac cu rachete asupra unei baze militare […] The post Razboi in Ucraina. Bombardament la 15 kilometri de granița cu Romania first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

