RĂZBOI ÎN UCRAINA. Blocadă totală la Mariupol. Rușii lovesc nemilos – VIDEO Mariupol este sub asediul fortelor armate ale Rusiei, care lanseaza atacuri cu rachete. Primarul a cerut inființarea unui coridor umanitar. „De cinci zile, orasul nostru natal, familia noastra de o jumatate de milion, suporta atacuri nemiloase”, a scris el sambata dimineata, facand apel la continuarea rezistentei. Potrivit acestuia, orasul este aparat de unitati ale armatei […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Blocada totala la Mariupol. Rușii lovesc nemilos - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este a zecea zi de razboi! Astazi s-au implinit 10 zile de cand armata lui Vladimir Putin a atacat pentru prima data Ucraina. Primarul orașului Mariupol a declarat ca orașul a fost supus unei blocade. Doua persoane, dintr-o echipa de jurnaliști britanici, au fost impușcați in timp ce se aflau intr-un…

- Dupa noua zile de razboi, forțele ruse inca nu au reușit sa cucereasca orașele mari ale Ucrainei. Mariupol este suus unei blocade, anunța primarul. La Cernihov se aud sienele, la Sumi au loc lupte de strada, iar Kievul este in continuare inconjurat de o colana impresionanta de vehicule militare. Presedintele…

- Rușii au capturat un oraș major din Ucraina. Orașul este important din punct de vedere strategic și se afla in sudul Ucrainei. Orașul a cazut prada trupelor ruse, au declarat miercuri oficialii ucraineni, acesta devenind primul oraș important aflat sub controlul Rusiei, de la inceputul razboiului, saptamana…

- Primarul orasului-port Mariupol din sudul Ucrainei a declarat marti dimineata ca bombardamentul continuu al fortelor ruse a ucis civili si a deteriorat infrastructura, informeaza Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- La cateva ore dupa ce forțele ruse au intrat in capitala ucraineana, primarul Vitali Klitschko, anunța ca orașul a intrat ”intr-o faza defensiva”, relateaza The Guardian . ”Orașul a intrat intr-o faza defensiva. In unele cartiere se aud focuri de arma și explozii. Sabotorii au intrat deja in Kiev. Inamicul…

- Proteste spontane anti-razboi au avut loc joi in mai multe orașe din Rusia, dupa ce armata rusa a inceput invazia in Ucraina. Acțiunile au fost popularizate pe Telegram, un mediu preferat de mulți internauți din Rusia și din statele vecine acesteia. In orașul Tomsk, capitala regiunii cu aceeași nume…

- Mai multe orașe din estul și sudul Ucrainei au fost lovite joi dimineața de atacuri ale armatei Rusiei. Explozii s-au auzit și in zone din partea de nord a țarii, precum Kiev și Harkov. Se pare ca ​Mariupol, supranumit „poarta maritima a Donbas-ului”, a cazut in mainile rușilor. Conform agenției de…

- O impresionanta coloana de tancuri care poarta steagurile regiunilor separatiste din Donbas și pe cel al Rusiei se indreapta spre Mariupol, principalul port ucrainean de la Marea Azov. Orașul se afla sub controlul forțelor guvernamentale ale Ucrainei. Orașul-port cu aproape 500.000 de locuitori din…