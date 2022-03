RĂZBOI ÎN UCRAINA. Bloc din Kiev, lovit de rămășițele unei rachete doborâte: un mort și 3 răniți – VIDEO Razboiul din Ucraina, de la inceputul caruia au trecut trei saptamani, continua sa fie in atenția lumii intregi. De la o ora la alta apar informații noi despre situația de pe teritoriul ucrainean. Un om a murit și trei au fost raniți, in capitala Ucrainei, dupa ce ramașite ale unei rachete doborate au lovit un […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Bloc din Kiev, lovit de ramașițele unei rachete doborate: un mort și 3 raniți - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

