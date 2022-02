RĂZBOI ÎN UCRAINA. Bilanț devastator pentru Rusia. Putin a pierdut 3.500 de oameni în trei zile Forțele armate ale Ucrainei au declarat sambata, 26 februarie, ca au provocat „pierderi grele” armatei ruse, intr-un comunicat de presa publicat dimineața. Potrivit comunicatului, 3.500 de soldați ruși au fost uciși și 200 au fost luați prizonieri, de la inceputul invaziei rusești asupra teritoriului ucrainean. Blitzkrieg-ul lui Putin nu a reușit In plus, 14 avioane, […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Bilanț devastator pentru Rusia. Putin a pierdut 3.500 de oameni in trei zile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

