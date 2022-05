Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 69. Președintele rus Vladimir Putin ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. El ar intenționa sa profite de momentul 9 mai, o zi in care rușii sarbatoresc "Ziua Victoriei" impotriva Germaniei naziste in cel de-

- Președintele american Joe Biden a anunțat miercuri un ajutor militar suplimentar de 800 de milioane de dolari pentru Ucraina și a extins și tipul de arme care vor fi trimise pentru a include artilerie grea, in așteptarea unui asalt extins al rușilor in estul Ucrainei, transmite Reuters.

- Presedintele american Joe Biden a anuntat miercuri un nou ajutor militar al SUA pentru Ucraina in valoare de 800 de milioane de dolari, in special echipamente grele, a aratat Casa Alba intr-un comunicat. Pachetul include elicoptere, transportoare blindate de personal și artilerie. Aceasta noua transa…

- Președintele american Joe Biden a reacționat joi, 10 martie, la informațiile potrivit carora prețurile de consum au crescut cu peste 7,9% in ultimele 12 luni, sugerand ca noul raport al indicelui acestor prețuri reprezinta costul pe care americanii il suporta din cauza invadarii Ucrainei de catre Rusia,…

- Președintele american Joe Biden a afirmat, sambata, intr-un interviu pentru youtuberul Brian Tyler Cohen, ca nu exista o alta alternativa la sancțiunile date Rusiei dupa invadarea Ucrainei decat declanșarea celui de-al Treilea Razboi Mondial, informeaza News.ro . „Exista doua optiuni: Incepe al Treilea…

- Statele Unite nu vor trimite militari in Ucraina și nici nu se vor implica intr-o confruntare directa cu Rusia, a anunțat, joi, Jean Peski, purtatoarea de cuvant de la Casa Alba, in contextul conflictului din Ucraina, informeaza presa americana și Digi 24. „Nu vom fi implicați intr-un razboi cu Rusia…

- Președintele american Joe Biden a descris evenimentele care au loc in estul Ucrainei ca fiind „inceputul unei invazii a Rusiei in Ucraina”. Liderul de la Casa Alba l-a criticat dur pe Vladimir Putin, spunand ca „a atacat dreptul Ucrainei de a exista”.

- Presedintele SUA Joe Biden a anuntat, marti, o „prima transa” de sanctiuni care ar trebui sa taie finantarile occidentale pentru Rusia si sa vizeze „elitele rusesti”, precum si institutiile financiare. (Discursul incepe la minutul 1:23:00) „Instituim sanctiuni ample asupra datoriilor suverane ruse.…