RĂZBOI ÎN UCRAINA. Biden anunță răspunsul SUA la trupele trimise de Putin SUA a anuntat ca vor impune noi sanctiuni Rusiei, marti, dupa un raspuns initial prudent la ordinul presedintelui Vladimir Putin de a desfasura trupe ruse in doua zone separatiste din Ucraina. „Planuim sa anunțam noi sancțiuni impotriva Rusiei maine, ca raspuns la deciziile și acțiunile Moscovei de astazi. Ne coordonam cu aliații și partenerii noștri pentru acest anunț”, a […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Biden anunța raspunsul SUA la trupele trimise de Putin first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

