Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 91. Un general al fortelor aeriene ruse a fost ucis in estul Ucrainei, sustin diverse surse mass-media, inclusiv BBC, Ukrainska Pravda si Dpa. Zelenski a anunțat condiția revenirii la negocierile cu Rusia.

- Razboi in Ucraina, ziua 51. Sunt lupte dramatice pentru Mariupol, iar Kievul a cerut tehnica militara pentru a sparge asediul. Rusia a negat implicarea Ucrainei in atacul navei sale amiral, in schimb a acuzat bombardamente ale armatei lui Zelenski pe teri

- Slovacia a transferat Ucrainei un sistem de aparare antiracheta S-300, indeplinind una dintre cele mai importante solicitari ale președintelui ucrainean pentru a ajuta țara sa se apere impotriva campaniei de bombardamente a Rusiei, a confirmat vineri premierul slovac. Zelenski a pledat luna trecuta,…

- O delegație a Rusiei a sosit in Belarus pentru negocieri cu Ucraina, a declarat duminica, 27 februarie, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. „In conformitate cu acordul, delegația rusa formata din reprezentanți ai Ministerului de Externe, ai Ministerului Apararii și ai altor agenții,…

- E razboi impotriva Ucrainei, declanșat de Rusia. La acest razboi participa și statul Belarus, susțin surse occidentale. Potrivit acestor surse, militari din Belarus au atacat Ucraina alaturi de militari ruși care se aflau anterior in Belarus. Urmarește Romania Libera pe Facebook și Google News !…