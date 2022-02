Stiri pe aceeasi tema

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro UPDATE 3 Președintele Vladimir Zelensky a publicat un nou video filmat pe strazile din Ucraina, in aceasta…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro UPDATE 2 Statele Unite s-au oferit sa ajute la evacuarea președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, din…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, intr-un mesaj transmis in noaptea de vineri spre sambata,…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 18 Dupa lupte grele, trupele rusesti au trecut raul Nipru in sudul Ucrainei. Ele au acum acces la orasul Herson, important din punct de vedere…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 11 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin sa se aseze la masa negocierilor pentru a opri…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 9 Trupele rusești au intrat in Kiev, au confirmat oficiali ucraineni intr-un tweet, conform BBC. Ministerul ucrainean al Apararii a declarat ca…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 4 Alarmele antiaeriene au sunat, in aceasta dimineața, in mai multe orașe din Ucraina, printre care capitala Kiev și Liov, aproape de granița…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 2 Doua explozii puternice au rasunat in zorii zilei de vineri in centrul Kievului, la o zi dupa inceputul invaziei ruse in Ucraina. Intr-o postare…