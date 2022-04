Stiri pe aceeasi tema

- Lumea se confrunta cu o „catastrofa umanitara” din cauza crizei alimentare aparute in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, a declarat presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, pentru BBC. El precizat ca ar putea exista o crestere „uriasa” de 37% a preturilor la alimente. Malpass a avertizat ca…

- „Lumea democratica trebuie, de asemenea, sa reactioneze la ceea ce fac ocupantii in sudul Ucrainei - in regiunile Herson si Zaporojia. Acolo se construiesc centre de tortura,” a declarat presedintele Zelenski.

- In fața Consiliului de Securitate al ONU, Rusia a fost acuzata marți ca a provocat o „criza alimentara mondiala” și ca a pus oamenii in pericol de „foamete” prin declanșarea unui razboi impotriva Ucrainei, „granarul Europei”. Președintele rus „Vladimir Putin a inceput acest razboi. El a creat aceasta…

- Presedintele Frantei anunta ca la summit-ul G7 care a avut loc joi, la Bruxelles, s-a discutat despre solidaritate in ceea ce priveste gestionarea milioanelor de refugiati din Ucraina, despre solidaritate in domeniul energiei, dar si despre solidaritate alimentara. „Ucraina, ca si Rusia, sunt foarte…

- Ministrul britanic al Aararii Ben Wallace afirma ca Regatul Unit „sustine” ca Polonia sa trimita avioane de lupta in Ucraina, insa avertizeaza ca Rusia se poate „razbuna”, relateaza CNN.

- Razboiul din Ucraina este „o catastrofa” pentru lume, care va reduce creșterea economica globala, a declarat David Malpass, președintele Bancii Mondiale, pentru BBC. „Razboiul din Ucraina vine intr-un moment nepotrivit pentru lume, deoarece inflația era deja in creștere”, a declarat Malpass. El a subliniat…

- Ar fi "catastrofal" ca actuala criza dintre Rusia si Ucraina sa degenereze in razboi, a avertizat vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, in discursul sau de deschidere a Conferintei de Securitate de la Munchen, care aduna numerosi lideri internationali, potrivit AFP. "In contextul concentrarii…