Rusia a trimis o nota diplomatica oficiala Statelor Unite in care avertizeaza ca livrarile SUA și NATO de sisteme de arme „dintre cele mai sensibile” catre Ucraina „alimenteaza” conflictul din aceasta țara și ar putea avea „consecințe imprevizibile”. Nota diplomatica a fost trimisa in contextul in care care președintele american Joe Biden a aprobat o […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Avertismentul Rusiei privind armele occidentale trimise lui Zelenski first appeared on Ziarul National .