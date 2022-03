Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina continua chiar și dupa patru saptamani de lupta, timp in care mii de soldați ucraineni și ruși au murit pe campul de lupta. Recent, mai mulți locuitori au observat cum noaptea, mai multe trenuri "fantoma" transporta cadavrele militarilor din aramata rusa in țara natala. Iata imaginile…

- Persoane necunoscute au scris cu vopsea litera ”Z” – un simbol de susținere a invaziei Rusiei in Ucraina – pe pietrele funerare de la mormintele soldatilor sovietici din cimitirul comunei Motca. In urma incidentului, politistii ieseni au demarat luni o ancheta și au deschis dosar penal, relateaza Agerpres.…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskiy, s-a adresat rușilor și le-a spus ca peste 14.000 de soldați ruși au murit în Ucraina, iar autoritațile ruse nici nu observa acest lucru. Dupa cum a remarcat președintele, Rusia nu ia cadavrele soldaților picați în urma luptelor. …

- Razboi in Ucraina, ziua 26. Autoritațile ruse au afirmat ca au lansat un alt atac cu rachete hipersonice asupra Ucrainei, pentru a doua zi consecutiv. Un bloc de locuințe cu 10 etaje a fost avariat grav, duminica, dupa explozia unui obuz in nord-vestul Ki

- Teatrul din Mariupol, oraș din sudul Ucrainei, a fost vizat de un atac aerian rusesc. Grav avariata, cladirea adapostește sute de civili. Cuvantul „COPII”, vizibil din cer, era insa scris cu litere uriașe in fața și in spatele cladirii. Autoritațile din Mariupol semnalizasera astfel, in limba rusa,…

- Volodimir Zelenksi a transmis un mesaj emoționant pentru mamele soldaților din Rusia. Președintele din Ucraina le atenționeaza pe femei sa nu iși lase copiii in razboi. Liderul a ținut sa precizeze și la ce pericole vor fi supuși tinerii, in cazul participarii la atacuri.

- Trupurile neînsuflețite ale soldaților ruși vor fi evacuate de pe teritoriul Ucrainei și duse în Rusia de catre 20 de vagoane frigorifice. Despre aceasta a anunțat conducerea Caii Ferate din Ucraina într-un comunicat cu referire la safenews.md. „Avem sarcina…

- Autoritațile ucrainene susțin ca Rusia a pierdut pana la 4.300 de soldați in lupte de la inceputul invaziei in Ucraina. In plus, aproape 150 de tancuri și aproximativ 700 de vehicule armate rusești au fost distruse, potrivit Kievului. Informația, care nu a fost verificata de un organism independent,…