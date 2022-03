Război în Ucraina. Au fost bombardamente în Luțk și Dnipro, au fost lovite o grădiniță, o fabrică și locuințe Noi bombardamente au avut loc, vineri dimineața, in Ucraina. Un oraș din regiunea Dnipro din est, a fost lovit in jurul orei 6. Pompierii au intervenit sa stinga focul. Autoritațile spun ca au fost lovite o gradinița, un bloc de locuințe și o fabrici de incalțaminte cu doua etaje. Și in vest, in Ivano-Frankivsk au fost raportate trei explozii. O serie de explozii au fost și la Luțk, tot in vestul Ucrainei, destul de aproape de granița poloneza. Presa scrie ca este posibil sa fi fost vizata o uzina din apropierea aerodromului, unde s-a declanșat un incendiu. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

