- Razboi in Ucraina, ziua 72. Se da batalia decisiva la Mariupol. Asta in timp ce primul adjunct al oficiului presedintelui Federatiei Ruse imparte flori in oras. Se fac pregatiri pentru sarbatorirea Zilei Victoriei. O zi in care Putin va vrea sa spuna popo

- Razboi in Ucraina, ziua 71. Atacuri violente au loc in combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol. Comandantul Regimentului Azov, spune ca in interiorul complexului "se dau lupte grele si sangeroase".

- Razboi in Ucraina, ziua 68. Continua evacuarea civililor din combinatul Azovstal din Mariupol. Ucraina și-a inchis in mod oficial cele patru porturi maritime din Marea Neagra și Azov pe care trupele ruse le-au capturat. Bilantul celor care au fost nevoiti

- Razboi in Ucraina, ziua 61. Ucrainenii sarbatoresc Pastele in teroare. Forțele rusești continua sa bombardeze Harkov si Mariupol. Ucraina acuza ca Rusia a adus noi lansatoare Iskander la granita.

- Mykhailo Podoliak și-a indemnat inamicii sa fie de acord cu o runda speciala de discuții, aparent pentru a aranja schimburi de prizonieri. El a repetat, de asemenea, afirmațiile ucrainene conform carora uzina Azovstal din Mariupol a fost atacata din nou din partea soldaților ruși, intr-o aparenta inversare…