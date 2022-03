Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 11-a zi de razboi in Ucraina este dominata de noi atacuri puternice din partea Rusiei și de acorduri incalcate. O noua incercare de evacuare a civililor din Mariupol a eșuat, iar ambele parți se acuza reciproc de neincetarea focului. De asemenea, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a…

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a inceput. Negocierile dintre Ucraina si Rusia, programate pentru acest weekend, au fost amanate, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenint

- Civilii din orasul-port Mariupol, din sudul Ucrainei, pot sa paraseasca localitatea, sambata, intre orele locale 9.00 si 16.00. Evacuarea populației va incepe la ora locala 11.00 și se va face cu autobuzele, conform BBC, care citeaza autoritatile din Mariupol. Traseul coridorului umanitar este de la…

- Ziua a 10-a a razboiului din Ucraina. 1.200.000 de oameni au parasit Ucraina, iar exodul continua. Pe drumurile spre vestul tarii sunt coloane intregi de masini ale oamenilor ce incearca sa scape cu viata. 331 de civili au murit de la inceputul conflictul

- In a sasea zi de razboi in Ucraina, bombardamentele au continuat in marile orase, inclusiv in Capitala Kiev, la marginea careia a ajuns si "convoiul mortii". Acesta este format din tancuri, blindate, arme de artilerie sau cisterne cu combustibil si se int

- Secretarul de Stat american Antony Blinken transmite, intr-un mesaj - in rusa - postat pe Twitter, poporului rus, ca "nu merita" un razboi impotriva "vecinilor" sai ucraineni si-l asigura ca nimeni nu incearca sa-i puna in pericol securitatea, relateaza AFP. Blinken publica acest mesaj atat in rusa,…