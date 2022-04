Stiri pe aceeasi tema

- Deocamdata nu exista detalii cu privire la anvergura distrugerilor sau la potentiale victime omenesti.Tirurile ruse asupra regiunii Kiev au scazut de la sfarsitul lunii martie, cand Moscova si-a retras trupele din jurul capitalei, anuntand ca doreste sa-si concentreze ofensiva asupra estului Ucrainei.Insa…

- Rusia a suferit pierderi semnificative de trupe, a declarat purtatorul de cuvant al presedintelui Vladimir Putin, potrivit Reuters. Moscova a recunoscut joi ca are „pierderi semnificative” in cadrul armatei sale dislocate in Ucraina. „Am suferit pierderi semnificative” de trupe, a spus Peskov intr-un…

- Beijingul va suporta „cu siguranta” consecinte daca va ajuta Moscova sa evite sanctiunile drastice impuse din cauza invaziei in Ucraina, avertiza consilierul american pentru securitate nationala, Jake Sullivan, inainte de intalnirea de la Roma cu un diplomat de rang inalt al Chinei, Yang Jiechi, conform…

- Ucraina ar putea renunta la candidatura sa la NATO pentru a evita un razboi cu Rusia, a afirmat ambasadorul ucrainean in Marea Britanie, citat luni de BBC, transmite Reuters. O asemenea evolutie ar fi o concesie majora fata de Moscova, in raspuns la desfasurarea de trupe rusesti la granitele Ucrainei,…

- Șase nave de razboi rusești se indreapta spre Marea Neagra dinspre Mediterana pentru exerciții navale, a declarat marți agenția de știri Interfax, citata de Ministerul rus al Apararii, care susține ca este vorba despre exerciții planificate. Rusia a anunțat la inceputul anului ca marina sa va organiza…

- Rusia da tot mai multe semne ca este gata sa atace Ucraina. Americanii au descoperit ca Moscova a trimis deja rezerve de sange pentru raniți și alte materiale medicale la frontiera, acolo unde a masat numeroase trupe militare. Anunțul a fost facut de trei oficiali americani pentru Reuters, insa nici…

- Chiar si gandul ca intre Rusia si Ucraina sa izbucneasca un razboi este "inacceptabil", a spus joi un purtator de cuvant al Ministerului rus de Externe, in seria recentelor declaratii oficiale menite sa linisteasca temerile privind o iminenta invazie rusa, relateaza Reuters. "Am afirmat deja…

